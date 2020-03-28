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Espreso.tvМирВсе, кто возвращается в Венгрию, должны клеить на двери объявление "Вход запрещен"

Все, кто возвращается в Венгрию, должны клеить на двери объявление "Вход запрещен"

Каждого венгерского работника или туриста, который возвращается домой и соответственно должен провести следующие 14 дней в самоизоляции, правительство Венгрии просит клеить на входные двери своего дома объявление с пометкой "Не входить"

Об этом со ссылкой на Euronews передает Еспресо.TV .

"Tilos a belépés!", - выделено в нем большими буквами, что в переводе означает "Вход запрещен".

Это должно обезопасить соседей, родственников, друзей и знакомых от опасных контактов.

Точно такие же наклейки размещаются и на дверях подтвержденных больных Covid-19 и тех, кто под подозрением.

Лицам, которые пересекают  границу наклейку дают пограничники. Также ее можно распечатать самостоятельно с спецвально созданного государственного сайта coronavirus.gov.hu.

Как отмечают в свою очередь венгерские СМИ, жители страны в целом ответственно отнеслись к такому распоряжения. Упомянутые наклейки можно увидеть на многих дверях и в окнах в разных уголках страны.

  • 15 марта 2020 в Венгрии зафиксировано первая смерть от коронавируса.
  • Вчера, 27 марта, венгерский премьер Виктор Орбан ввел комендантский час на территории страны - ограничение будет действовать до 11 апреля.
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