Все, кто возвращается в Венгрию, должны клеить на двери объявление "Вход запрещен"
Об этом со ссылкой на Euronews передает Еспресо.TV .
"Tilos a belépés!", - выделено в нем большими буквами, что в переводе означает "Вход запрещен".
Это должно обезопасить соседей, родственников, друзей и знакомых от опасных контактов.
Точно такие же наклейки размещаются и на дверях подтвержденных больных Covid-19 и тех, кто под подозрением.
Лицам, которые пересекают границу наклейку дают пограничники. Также ее можно распечатать самостоятельно с спецвально созданного государственного сайта coronavirus.gov.hu.
Как отмечают в свою очередь венгерские СМИ, жители страны в целом ответственно отнеслись к такому распоряжения. Упомянутые наклейки можно увидеть на многих дверях и в окнах в разных уголках страны.
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