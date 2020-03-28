Военная медик Ярина Чорногуз ночует на входе в Офис президента: "Чтобы Владимир Зеленский сменил свой курс на Россию или ушел с поста"
Они требуют остановки начатого президентом Владимиром Зеленским признания ОРДЛО, рассказывает Еспресо.TV .
Инициатором акции выступила представительница "Госпитальеров" Ярина Чорногуз. Девушка находится там постоянно. Ее поддерживают еще несколько человек.
Течение протеста она освещает в Facebook - или на своей собственной странице , или на странице Весна на граните .
Охрана президентской канцелярии не позволяет этим молодым людям устанавливать палатку или разжигать костер для обогрева, поэтому протестующие преимущественно используют плакаты, работу в соцсетях и общения с известным лицами, которые идут в офис Зеленского.
Свои требования они формил в виде манифеста .
"Мы будем ночь и день на граните перед Офисом президента Украины пока Владимир Зеленский не прекратит курс на сближение с Россией или уйдет с должности президента Украины", - отмечается в обращении.
Несмотря на небольшое внимание к акции со стороны украинских СМИ, ее течение уже освещено американским вещателем NBC .
- Напомним, скандально известный нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь написал на Чорногуз заявление в Нацполицию с требованием привлечь девушку к уголовной ответственности за выраженное им требование к водителю автобуса "Луцк - Киев" по поводу недопустимости показа в салоне российских фильмов.
- При этом в тот момент Ярина с еще одной девушкой-военной возвращались с похорон погибшего на фронте ее жениха.
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