В Италии от COVID-19 уже погибло 10 тыс. человек, 12,4 тыс. - выздоровели

28 марта, 2020, 20:47

Количество умерших от коронавируса людей в Италии превысило 10 тыс., 12,4 тыс. человек выздоровели

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии в субботу вечером.

За минувшие сутки в стране погибли еще 889 человек в результате общее число погибших достигло 10 023. Сегодняшний показатель погибших немного ниже рекордного вчерашнего, когда было зафиксировано почти 1000 смертей в сутки.

Наибольшее количество погибших за последние 24 часа приходится на наиболее пораженный регион Ломбардию: 542. Именно в Ломбардии зафиксировано больше всего умерших с начала эпидемии - 5944.

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Всего по состоянию на 28 марта в Италии 92472 человека заболели вирусом Sars-CoV-2 - рост за последние сутки составил 5974.

От вируса вылечились 12384 человека, причем за последние сутки - 1 434. Это самый высокий прирост, зафиксированный с начала эпидемии.

Не считая погибших и тех, кто вылечился, в Италии сегодня более 70 тыс. человек с подтвержденным вирусом.

28 марта в мире количество больных коронавирусом достигло 607 965 человек, выздоровели 132 688 человек.

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