В Украину из Китая прибудет еще один самолет с масками и защитными костюмами

28 марта, 2020, 23:00

29 марта в Украину из Китая прибудет самолет с грузом средств противодействия коронавирусной инфекции

Об этом сообщает посольство Украины в Китае в facebook.

"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, Посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Украине подтверждены 356 случаев заражения коронавирусом

В международном аэропорту города Сямэнь самолет авиакомпании SCAT Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины.

Ожидается, что в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину.

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine