В Украину из Китая прибудет еще один самолет с масками и защитными костюмами
Об этом сообщает посольство Украины в Китае в facebook.
"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, Посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Украине подтверждены 356 случаев заражения коронавирусом
В международном аэропорту города Сямэнь самолет авиакомпании SCAT Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины.
Ожидается, что в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину.
- Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-