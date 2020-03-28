28 марта, 2020, 08:20

Для противодействия эпидемии коронавируса США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $ 1,2 млн

Об этом сообщается на странице украинского посольства в США, передает Еспресо.TV .



"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения # COVID19 т.д.", - отмечается в сообщении.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам, среди которых Украина, с 3 апреля.

"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - наглосилы дипломаты.