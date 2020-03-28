США выделяют Украине для борьбы с Covid-19 помощь в размере $ 1,2 млн
28 марта, 2020, 08:20
Об этом сообщается на странице украинского посольства в США, передает Еспресо.TV .
Для противодействия эпидемии коронавируса США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $ 1,2 млн
Об этом сообщается на странице украинского посольства в США, передает Еспресо.TV .
"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения # COVID19 т.д.", - отмечается в сообщении.
США начнут выделять деньги избранным иностранным странам, среди которых Украина, с 3 апреля.
"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - наглосилы дипломаты.
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