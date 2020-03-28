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Espreso.tvОбщество"Прошу всех, кто близко общался со мной, пойти на самоизоляцию на 14 дней", - Скороход

"Прошу всех, кто близко общался со мной, пойти на самоизоляцию на 14 дней", - Скороход


фото: obozrevatel.com
Внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила, что действительно больна коронавирусом, и просит тех, кто контактировал с ней на днях, перейти в режим домашней самоизоляции

Об этом она лично сообщила в Телеграмм, рассказывает Еспресо.TV .

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней" , - отметила Скороход.

По ее словам, главным признаком болезни у нее пока является невозможность чувствовать запахи.

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