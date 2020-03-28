"Прошу всех, кто близко общался со мной, пойти на самоизоляцию на 14 дней", - Скороход
28 марта, 2020, 13:34
Внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила, что действительно больна коронавирусом, и просит тех, кто контактировал с ней на днях, перейти в режим домашней самоизоляции
Об этом она лично сообщила в Телеграмм, рассказывает Еспресо.TV .
"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней" , - отметила Скороход.
По ее словам, главным признаком болезни у нее пока является невозможность чувствовать запахи.
- Напомним, около 12:00 в субботу, 28 марта 2020, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о выявлении у Скороход симптомов коронавируса .
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