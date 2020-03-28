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Espreso.tvОбществоПосле отставки Трепака можно забыть о надлежащем расследовании убийства Гандзюк, - Рябошапка

После отставки Трепака можно забыть о надлежащем расследовании убийства Гандзюк, - Рябошапка


фото: Укрінформ
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что после отставки Виктора Трепака с должности заместителя генпрокурора можно забыть о надлежащем расследовании убийства Екатерины Гандзюк

Об этом Рябошапка заявил в эфире "24 канала" .

По его словам, когда Трепак уйдет из Офиса генпрокурора, можно будет забыть о том, что это дело будет расследовано должным образом.

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"По моему мнению, это очень плохое решение - устранить Трепака от процессуального руководства по этому делу, поскольку собственно Виктор Трепак был человеком, который, можно так сказать, вдохнул новую жизнь в это расследование. Только благодаря оперативным возможностям Трепака удалось выяснить местонахождение одного из ключевых подозреваемых - Алексея Левина. Благодаря усилиям Трепака его удалось очень быстро экстрадировать из Болгарии в Украину. Кроме того, Трепак - единственный человек в Офисе генпрокурора, который имеет системное и комплексное видение того, как это расследование может двигаться дальше. Я думаю, что для Венедиктовой это дело не представляет особого интереса ", - сказал Рябошапка.

  • Напомним, 27 марта отец активистки, советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк Виктор обратился к президенту Украины Владимира Зеленскому по поводу расследования дела об убийстве дочери и отставки замгенпрокурора Виктора Трепака.

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