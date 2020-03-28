Портников: Остановить экспорт медицинской продукции было нужно, когда началась эпидемия в Китае

28 марта, 2020, 19:55

Виталий Портников заявил, что украинское правительство опоздало с запретом на экспорт медицинской продукции, введенным 11 марта

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Мне не очень понятные объяснения бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и членов его правительства, которые считают правильным решение запретить вывоз медицинской продукции с того момента, как в Украине было подтвержден первый случай коронавируса. Во-первых, всем известно, что до того, как устанавливается первый случай, это не значит, что нет больных ", - сказал Портников.

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По его мнению, запретить экспорт медицинского оборудования и продукции было необходимо сразу после того, как в Китае началась эпидемия коронавируса.

"Я считаю, что остановить вывоз медицинского оборудования, медицинской продукции требовалось сразу, как началась эпидемия в Китае и еще не было понятно, насколько эта эпидемия может дойти до европейских стран. Тем более с европейскими странами есть такая ситуация, что они могут считать, что эпидемия придет к ним из Китая, мы можем считать, что она к нам может прийти через границу с Россией и через линию разграничения с ОРДЛО. Просто потому, что Россия имеет общую границу с Китаем ", - пояснил Портников.

По его убеждению, сейчас нужно провести расследование, почему экспорт запретили именно 11 марта, а не раньше.

"Почему была установлена такая дата, это действительно надо расследовать. Потому что может сложиться впечатление, что давали определенным фирмам заработать на этой ситуации. Пока там очень нужны эти вещи, их можно продавать по большой цене, давайте их будем туда продавать, а потом разберемся то с нашей ситуацией", - констатировал Портников.

Напомним, 21 марта испанский телеканал La 1, что является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты , в частности, маски из Украины.

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