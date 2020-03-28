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Espreso.tvОбществоНе паникуйте, но неуклонно выполняйте требования врачей, - раввин Одессы

Не паникуйте, но неуклонно выполняйте требования врачей, - раввин Одессы

Авраам Вольф
фото: chabad.odessa.ua
В связи с эпидемией коронавируса главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф опубликовал видеообращение

Его опубликован на Facebook-странице Федерации Еврейских Общин СНГ, передает Еспресо.TV .

"Однажды была эпидемия в одном из городов, где жило очень много евреев, и там жил один святой человек. Он шел по улице и встретил ангела смерти. Он его спросил - сколько ты собираешься здесь людей забрать. Он ему сказал - 5 тыс. Прошло время, в конце эпидемии оказалось, что умерли 15 тыс. человек. И этот святой человек снова шел по улице и встретил снова ангела смерти. Он его спросил - ты же обещал 5 тыс., почему ты забрал 15 тыс.? Он сказал - я забрал 5 тыс. за эпидемии, а 10 тыс. умерли от страха ", - рассказал раввин.

По его словам, это очень важная история, потому что, с одной стороны, нужно понять - паника не нужна, надо быть спокойным. При этом надо делать то, что говорят компетентные службы.

"Все, что нам говорят, мы обязаны сделать, и мы не имеем права не слушать то, что нам говорят. Но нашими мыслями остаются наши руки. Думайте хорошо и будет хорошо. Думайте, что мы будем живы, думайте, что мы будем здоровы, и так оно все и будет. Творите добро именно в такое трудное время, думайте хорошо и будет хорошо ", - подчеркнул раввин.

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