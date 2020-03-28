Нардеп от ОПЗЖ выздоровел от коронавируса, - СМИ

28 марта, 2020, 20:20

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев выздоровел от коронавируса

Об этом сообщает LB.ua .

По информации издания, Лукашева выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от коронавирусной болезни вместе с другими коллегами по парламенту - Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.

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Лукашев обратился к врачам на предыдущей недели, но еще в понедельник, 23 марта, он отрицал наличие коронавируса.

Информацию о его болезни позже подтвердил нардеп Шахов. В одном из своих эфиров депутат рассказал, что болезнь у Лукашева протекает гораздо легче, чем у него или Вельможного.

28 марта стало известно, что фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта в сессионном зале парламента .

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