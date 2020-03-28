На фронте ранены двое украинских военных, один находится в тяжелом состоянии
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сегодня, 28 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Так, у населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое.
Также, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Состояние здоровья - средней тяжести.
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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