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Espreso.tvОбществоНа Буковине коронавирусом заразились уже 59 человек

На Буковине коронавирусом заразились уже 59 человек


фото: Укрінформ
По состоянию на 28 марта количество больных коронавирусом в Черновицкой области достигло 59 человек

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в facebook.

"По состоянию на 28 марта, общая численность больных коронавирусом на Буковине от первого установленного случая составляет 59 человек. Среди них: 24 человека - лечились или продолжают лечиться в медучреждениях области. 35 человек - не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно. 5 человек в Черновицкой области вылечилась от COVID-19, 1 случай - летальный", - говорится в сообщении.

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В Черновицкой ОГА добавили, что по состоянию на 15:00, 28 марта, трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации. Больные находятся в Глибоцкий центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное.

  • Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта 2020 года, в Украине уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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