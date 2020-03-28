Милевский забил победный гол в чемпионате Беларуси

28 марта, 2020, 17:29

Украинский футболист Артем Милевский забил за "Динамо" из Бреста победный гол в ворота "Слуцкая" в матче чемпионате Беларуси

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси Милевский вышел в стартовом составе "Динамо", а на 19-й минуте открыл счет во встрече. Он отличился после скидки другого украинского футболиста - Александра Нойка.

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В итоге гол 35-летнего форварда стал победным, "Динамо" обыграло "Слуцк" - 1: 0.

Еще один украинский футболист - Евгений Хачериди не попал в заявку команды из Бреста на игру.

Для Милевского гол стал первым в новом сезоне.