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Espreso.tvЭкономикаГройсман: Предложения изменений в бюджет - это попытка лечить чуму аспирином

Гройсман: Предложения изменений в бюджет - это попытка лечить чуму аспирином

Предложенные правительством Украины изменения в государственный бюджет на 2020 год - без четкого плана действий и с очевидным урезанием важных расходов, прежде всего местных бюджетов, выглядят, как попытка лечить средневековую чуму аспирином

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я проанализировал изменения в бюджет и не нашел там ни одной понятной логики. Есть предложения, но нет плана борьбы с вирусом и шагов к росту экономики, - сказал Владимир Гройсман. - Если нет плана, то это выглядит, как лечение чумы аспирином. Вы представляете себе, что в одной общине не знают, куда идти?".

По словам Гройсмана, сегодня государству важно удержать ситуацию, не допустить дефолта, который однозначно станет причиной глубокого и длительного кризиса. Для этого нужно выполнить определенные внутренние задачи и усилить сотрудничество с кредиторами - Международным валютным фондом, Всемирным банком и финансовыми институтами Евросоюза.

Одной из таких внутренних задач Гройсман назвал помощь местному самоуправлению и отход от политики централизации средств, а также усиление социальной защиты, которые из-за карантина лишены заработка.

"Ключевые позиции по бюджету - аккумуляция ресурсов для борьбы с коронавирусом, обеспечение стабильности национальной валюты, минимизация последствий мирового экономического кризиса, а также социальный аспект, - сказал Владимир Гройсман. - Я предложил, чтобы людям, которые потеряли работу, организовали государственную поддержку на уровне минимальной зарплаты. Ресурсы для этого есть. Индексация пенсий - она будет где-то в мае, хотя должна была состояться 1 марта. Я подчеркиваю - не надо оттягивать! По местным бюджетам - их надо поддержать, а не забирать у них деньги! ".

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif Гройсман отметил, что пока объем золотовалютных резервов составляет около 25 млрд долл. "И это средства, которые можно использовать для насыщения экономики", - подчеркнул политик.

 

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