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Espreso.tvОбществоГраждан, которые возвращаются из-за границы, ждет принудительная обсервация, - Аваков

Граждан, которые возвращаются из-за границы, ждет принудительная обсервация, - Аваков


фото: facebook
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждан, которые будут возвращаться в Украину из-за границы, ждет принудительная обсервация

Об этом сообщает МВД в facebook.

По словам Авакова в отношении граждан, которые возвращаются в Украину, будет введен другой режим проверок и принудительная обсервация.

"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - сказал Аваков.

  • Напомним, 28 марта в Министерстве иностранных дел объяснили, как гражданам можно вернуться в Украину, несмотря на закрытые границы.

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