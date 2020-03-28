Граждан, которые возвращаются из-за границы, ждет принудительная обсервация, - Аваков
28 марта, 2020, 21:45
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждан, которые будут возвращаться в Украину из-за границы, ждет принудительная обсервация
Об этом сообщает МВД в facebook.
По словам Авакова в отношении граждан, которые возвращаются в Украину, будет введен другой режим проверок и принудительная обсервация.
"В последующие дни еще будут авиарейсы из дальних стран, чтобы забрать всех наших граждан. Но будет другой режим проверок и принудительная обсервация. Мы сделали режим пропуска более жестким для наших граждан, используя опыт 15 стран-партнеров", - сказал Аваков.
- Напомним, 28 марта в Министерстве иностранных дел объяснили, как гражданам можно вернуться в Украину, несмотря на закрытые границы.
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