FERREXPO Константина Жеваго передала медучреждениям первую партию необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования в рамках $ 2,5 млн программы помощи

28 марта, 2020, 22:40

Украинская компания FERREXPO, основателем которой является Константин Жеваго, передала медицинским учреждениям Полтавщины первую партию оборудования, необходимого для преодоления пандемии коронавируса COVID-19

Об этом сообщили медики Полтавщины в эфире телеканала Еспресо.TV.

Основатель компании FERREXPO Константин Жеваго выделил 2,5 миллиона долларов для преодоления пандемии COVID-19 на территории Полтавщины и других регионов Украины. Помощь уже начала поступать в больницы городов Горишни Плавни, Кременчуг и Полтаву.

В первую очередь средства будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого для преодоления пандемии оборудования.

Помощь рассчитана не только на медицинские учреждения Полтавщины, но и на всю систему здравоохранения Украины.

"Они проявили собственную инициативу. С помощью этого медицинского оборудования мы будем оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - прокомментировала ситуацию главный врач Полтавской областной клинической инфекционной больницы Наталья Свириденко.

"На сегодняшний день я хочу поблагодарить прежде всего бизнес. Особенно предприятие FERREXPO - это Константин Леонидович Жеваго, которые помогают нашим больничным учреждениям обеспечиваться", - заявил заведующий управлением здравоохранения Горишнеплавского городского совета Виктор Дудник.

От FERREXPO уже поступило 5500 защитных респираторов FFP3, 300 защитных комбинезонов, 150 очков, 4700 смотровых и 500 пар хозяйственных перчаток.

"Помощь эта продолжает поступать нам. Спасибо бизнесу, спасибо бизнесу и всей Украине, потому что только вместе мы сможем победить эту беду", - добавил Дудник.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения призвало бизнес оказывать помощь для борьбы с коронавирусом. Одной из первых откликнулась компания FERREXPO Константина Жеваго, крупнейший производитель и экспортер окатышей среди стран постсоветского пространства.