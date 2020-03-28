FERREXPO Константина Жеваго передала медучреждениям первую партию необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования в рамках $ 2,5 млн программы помощи
Об этом сообщили медики Полтавщины в эфире телеканала Еспресо.TV.
Основатель компании FERREXPO Константин Жеваго выделил 2,5 миллиона долларов для преодоления пандемии COVID-19 на территории Полтавщины и других регионов Украины. Помощь уже начала поступать в больницы городов Горишни Плавни, Кременчуг и Полтаву.
В первую очередь средства будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для выявления COVID-19 и другого необходимого для преодоления пандемии оборудования.
Помощь рассчитана не только на медицинские учреждения Полтавщины, но и на всю систему здравоохранения Украины.
"Они проявили собственную инициативу. С помощью этого медицинского оборудования мы будем оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - прокомментировала ситуацию главный врач Полтавской областной клинической инфекционной больницы Наталья Свириденко.
"На сегодняшний день я хочу поблагодарить прежде всего бизнес. Особенно предприятие FERREXPO - это Константин Леонидович Жеваго, которые помогают нашим больничным учреждениям обеспечиваться", - заявил заведующий управлением здравоохранения Горишнеплавского городского совета Виктор Дудник.
От FERREXPO уже поступило 5500 защитных респираторов FFP3, 300 защитных комбинезонов, 150 очков, 4700 смотровых и 500 пар хозяйственных перчаток.
"Помощь эта продолжает поступать нам. Спасибо бизнесу, спасибо бизнесу и всей Украине, потому что только вместе мы сможем победить эту беду", - добавил Дудник.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения призвало бизнес оказывать помощь для борьбы с коронавирусом. Одной из первых откликнулась компания FERREXPO Константина Жеваго, крупнейший производитель и экспортер окатышей среди стран постсоветского пространства.
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