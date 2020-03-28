 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: рождение Николая Сциборского и авария на АЭС в Три-Майл Айленде

Этот день в истории: рождение Николая Сциборского и авария на АЭС в Три-Майл Айленде

Николай Сциборский
фото: uamodna.com
28 марта 1898 года родился Николай Сциборский - подполковник Армии УНР, основатель ОУН, теоретик украинского национализма, автор фундаментального труда по политологии и философии "Нациократия", заместитель главы Провода ОУН Евгения Коновальца, а после него Андрея Мельника

Об этом со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour рассказывает Еспресо.TV.

В составе Армии УНР Николай занимал различные муштры и военно-административные должности, в том числе в 1920 году он был адъютантом командира 1-го конного Лубенского полка имени Максима Зализняка 1-й бригады Отдельной конной дивизии. Принимал участие в осенней кампании Армии УНР.

21 ноября Николай Сциборский был интернирован на территории Польши в составе Украинской армии. Находился в лагере города Калиш. Службу в Украинской армии закончил в 1924 году на должности старшего адъютанта штаба Отдельного конной дивизии. Перед тем, в июне, закончил годичные курсы Академии Генерального штаба Армии УНР.

10 июня 1924 года командир Отдельной конной дивизии выдал Николаю Сциборскому удостоверение (Ч. 460) следующего содержания:

"Этим свидетельствую, что ст. Адъютант штаба порученной мне дивизии сотник при генштабе Сциборский Николай ... проявил себя как безупречный, национально-воспитанный старшина. Никаким наказаниям не подпадал, под судом и следствием ни был".

Читайте также: 5 историй украинских ветеранов Второй мировой: йог, снайпер, летчик, партизан и флаг над Рейхстагом

А вот как его оценивал полковник Мельник:

"Был он человеком всестороннего образования и неслыханного трудоспособия, его единственным развлечением и отдыхом была оперная музыка. Помню в 1940 году, когда надо было выступить с собственным нашим проектом конституции украинского государства, Николай Сциборский согласился на задание. Просил освободить его на три дня от ежедневных обязанностей и в течение трех дней и ночей изготовил этот проект, который оказался конструкционно не худшим из всех до сих пор известных, хотя автор его был юристом, не имел штаба сотрудников и обработал его сам один не в течение лет или месяцев, а, как сказал я, в 72 часа. Жил акцией и собственной работой; революционный темперамент характеризовал его, революция была его стихией".

О других важных событиях этого дня напоминает JNSM :

1939 - войска генерала Франсиско Франко заняли Мадрид, что положило конец трехлетней гражданской войне в Испании. Установленный им военный режим просуществовал почти 40 лет.

1956 - в московской газете "Правда" опубликована статья "Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма". Это была первая критика Сталина в советской официальной прессе.

1979 - произошла крупнейшая авария в истории американских АЭС - в результате трагического стечения технических и человеческих факторов вышел из строя 2-й реактор станции Три-Майл Айленд (город Миддлтаун, Пенсильвания), что привело к утечке реакторного топлива. На преодоление последствий аварии было затрачено около десяти лет и $ 1 млрд.

1986 - в 10:15 по тихо-океанскому времени более 6 тыс. радиостанций США всех форматов вещания одновременно запустили в эфир песню We are the World. Акция была проведена в рамках крупнейшего благотворительного мероприятия с целью сбора средств для голодающих детей Африки.

Сейчас эта композиция имеет более 181 млн. просмотров на YouTube.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2020 суббота

больше новостей

28 марта, 2020 суббота

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать