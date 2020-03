Этот день в истории: рождение Николая Сциборского и авария на АЭС в Три-Майл Айленде

28 марта, 2020, 19:29

28 марта 1898 года родился Николай Сциборский - подполковник Армии УНР, основатель ОУН, теоретик украинского национализма, автор фундаментального труда по политологии и философии "Нациократия", заместитель главы Провода ОУН Евгения Коновальца, а после него Андрея Мельника

Об этом со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour рассказывает Еспресо.TV.

В составе Армии УНР Николай занимал различные муштры и военно-административные должности, в том числе в 1920 году он был адъютантом командира 1-го конного Лубенского полка имени Максима Зализняка 1-й бригады Отдельной конной дивизии. Принимал участие в осенней кампании Армии УНР.

21 ноября Николай Сциборский был интернирован на территории Польши в составе Украинской армии. Находился в лагере города Калиш. Службу в Украинской армии закончил в 1924 году на должности старшего адъютанта штаба Отдельного конной дивизии. Перед тем, в июне, закончил годичные курсы Академии Генерального штаба Армии УНР.

10 июня 1924 года командир Отдельной конной дивизии выдал Николаю Сциборскому удостоверение (Ч. 460) следующего содержания:

"Этим свидетельствую, что ст. Адъютант штаба порученной мне дивизии сотник при генштабе Сциборский Николай ... проявил себя как безупречный, национально-воспитанный старшина. Никаким наказаниям не подпадал, под судом и следствием ни был".

А вот как его оценивал полковник Мельник:

"Был он человеком всестороннего образования и неслыханного трудоспособия, его единственным развлечением и отдыхом была оперная музыка. Помню в 1940 году, когда надо было выступить с собственным нашим проектом конституции украинского государства, Николай Сциборский согласился на задание. Просил освободить его на три дня от ежедневных обязанностей и в течение трех дней и ночей изготовил этот проект, который оказался конструкционно не худшим из всех до сих пор известных, хотя автор его был юристом, не имел штаба сотрудников и обработал его сам один не в течение лет или месяцев, а, как сказал я, в 72 часа. Жил акцией и собственной работой; революционный темперамент характеризовал его, революция была его стихией".



О других важных событиях этого дня напоминает JNSM :

1939 - войска генерала Франсиско Франко заняли Мадрид, что положило конец трехлетней гражданской войне в Испании. Установленный им военный режим просуществовал почти 40 лет.



1956 - в московской газете "Правда" опубликована статья "Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма". Это была первая критика Сталина в советской официальной прессе.

1979 - произошла крупнейшая авария в истории американских АЭС - в результате трагического стечения технических и человеческих факторов вышел из строя 2-й реактор станции Три-Майл Айленд (город Миддлтаун, Пенсильвания), что привело к утечке реакторного топлива. На преодоление последствий аварии было затрачено около десяти лет и $ 1 млрд.



1986 - в 10:15 по тихо-океанскому времени более 6 тыс. радиостанций США всех форматов вещания одновременно запустили в эфир песню We are the World. Акция была проведена в рамках крупнейшего благотворительного мероприятия с целью сбора средств для голодающих детей Африки.

Сейчас эта композиция имеет более 181 млн. просмотров на YouTube.

