Дорн, Монатик и Дорофеева снялись с рашистамы-путинистами в ролике о коронавирусе

28 марта, 2020, 22:12

Певцы из Украины Иван Дорн, Монатик и Надя Дорофеева снялись с российскими музыкантами в ролике "самоизоляция" о карантине во время коронавируса

Об этом сообщил глава общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий в facebook.

"Вот так Украину в очередной раз втягивают в "русский мир". Даже на теме коронавируса. В государстве-агрессоре запустили ролик "самоизоляция" по борьбе с коронавирусом. Он вышел в программе "Вечерний Ургант", что идет на Первом канале России, а также на YouTube этой же программы. Все было бы хорошо, однако там отметились так называемые украинские исполнители: Иван Дорн, Монатик и Дорофеева (с "Время и Стекло") ", - написал Смолий.

По его словам, на видео они фигурируют с откровенными рашистамы-путинистами.

"На видео они фигурируют с откровенными рашистамы-путинисты: Тимати, Киркоровым, Ургантом и другими. Эти же люди одобряли агрессию против Украины, оккупацию Крыма, а следовательно смерти наших Героев на Донбассе. Сегодня ряд "украинских" гастролеров в очередной раз показали, на чьей они стороне. На шестом году войны они участвуют в рашистских роликах и легитимизируют агрессора в Украине, ведь имеют большое количество сторонников здесь. Ivan Dorn, Время и Стекло, MONATIK, вам нормально участвовать в таких проектах государства-агрессора? ", - спросил Смолий.