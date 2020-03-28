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Espreso.tvОбществоАваков объяснил, при каком условии "полки наших аптек будет забиты антисептиками"

Аваков объяснил, при каком условии "полки наших аптек будет забиты антисептиками"


фото: obozrevatel.com
Украина будет в достаточной степени обеспечена дезинфирующими средствами, если Верховная Рада проголосует за отмену акциза на технический спирт

Об этом в интервью Бабель рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, которому также подчиняются пограничники и спасатели, передает Еспресо.TV .

"Акциз на технический спирт сопоставим с акцизом на спирт для водки. Поэтому на заседание Рады вынесли проект решения убрать акциз со спирта. Когда это сделают, думаю, полки наших аптек будут забиты антисептиками, и каждый человек сможет свободно их купить. После этого у нас в планах помочь антисептиками на спиртовой основе тем же итальянцам и французам", - отметил министр.

По его словам, на недавнем заседании Кабмина решение "открыть все спиртовые заводы на полную катушку" принималось именно по его инициативе.

Также Аваков напомнил, что экспорт украинского спирта пока запрещен.

В условиях общегосударственного карантина глава МВД общался с журналистами с помощью WhatsApp.

 

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