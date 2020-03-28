Арсений Яценюк: Необходимо немедленно обеспечить медиков, полицейских, военных, соцслужбы и работников критической инфраструктуры средствами индивидуальной защиты

28 марта, 2020, 22:20

"От здоровья каждого врача и каждой медсестры зависят десятки, а то и сотни жизней. Необходимо немедленно обеспечить медиков, полицейских, военных, социальные службы и работников критической инфраструктуры средствами индивидуальной защиты и дезинфекции"

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 28 марта.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в нынешних условиях необходимы очень быстрые действия со стороны украинской власти: "В первую очередь нужно позаботиться о людях".

"Представьте, если заболеют медики, которые сейчас являются приоритетом номер один для государства в том числе? Власть должна заботиться о медиках: о каждом враче, о каждой медсестре, - потому что от их здоровья, от одной медсестры или одного врача зависят десятки , а то и сотни жизней. А если полицейские переболеет и перестанут выходить на работу, кто будет охранять общественный порядок и безопасность, кто будет помогать людям? " - подчеркнул он. Кроме того, необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты военных и социальных работников.

Арсений Яценюк подчеркнул, что официальная статистика на сайте "Прозорро" показывает, что со стороны государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", несмотря на заявления о миллионах масок и защитных костюмов, которые должны быть приобретены, за последний месяц не совершено ни одной такой закупки: " это безответственно ".

Кроме того, государственный заказ позволил бы предприятиям развивать бизнес и занять работников.

Арсений Яценюк также отметил, что власть обязана безотлагательно обеспечить уязвимые категории старше 65 лет и социально незащищенных граждан, - так называемыми сейф-боксами, боксами безопасности. Эти боксы должны содержать дезинфекторы, маски, - минимальные средства безопасности: "Это недорого стоит и это быстро делается".

Он отметил необходимость защитить людей, которые сейчас ежедневно подвергаются опасности: "Это депутаты парламента могут дискутировать, будут ли они собираться в парламенте голосовать законы, не будут. А полицейские не могут. Они выходят и каждый день защищают безопасность и защищают каждого гражданина".

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