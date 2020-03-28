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Espreso.tvОперація об'єднаних сил28 марта на фронте: ранены двое украинских военных

28 марта на фронте: ранены двое украинских военных


фото: Укрінформ
28 марта на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции неподалеку Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.

По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно прекратили провокации вооруженных формирований Российской Федерации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы.

Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь.

На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

 

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