28 марта на фронте: ранены двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции неподалеку Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.
Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
По защитникам Старогнатовки противник совершил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опытного применил автоматический станковый гранатомет.
По окрестностям Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно прекратили провокации вооруженных формирований Российской Федерации.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку населенных пунктов Шумы и Хутор Вольный враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.
Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы.
Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь.
На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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