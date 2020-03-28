27 марта на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 28 марта, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
А именно поблизости
Талаковки - россияне выпустили 6 мин с 82-мм миномета, а также использовали станковый противотанковый гранатомет;
Павлополя - огонь с миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
Водяного - обстрел из противотанкового ракетного комплекса;
Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов;
Песков - зафиксировано два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Старогнатовки - с автоматической станковой гранатомета;
Мироновского - два обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Южного - огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Луганского - вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Троицкого - оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств", - отмечается в сообщении.
По официальным данным, вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрелы украинских позиций:
неподалеку Красногоровки ними было применено 120-мм миномет, а вблизи опытно - автоматический станковый гранатомет.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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