27 марта на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - без потерь

28 марта, 2020, 07:22

В пятницу, 27 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 28 марта, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

А именно поблизости

Талаковки - россияне выпустили 6 мин с 82-мм миномета, а также использовали станковый противотанковый гранатомет;

Павлополя - огонь с миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

Водяного - обстрел из противотанкового ракетного комплекса;

Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов;

Песков - зафиксировано два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Старогнатовки - с автоматической станковой гранатомета;

Мироновского - два обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Южного - огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Луганского - вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкого - оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств", - отмечается в сообщении.

По официальным данным, вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрелы украинских позиций:

неподалеку Красногоровки ними было применено 120-мм миномет, а вблизи опытно - автоматический станковый гранатомет.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.