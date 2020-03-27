Запрещенные минометы и противотанковое оружие: за день оккупанты 5 раз обстреляли украинские войска
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет. По защитникам Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного враг применил противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенного пункта Пески сегодня зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно пресекли провокации вооруженных формирований Российской Федерации.
Сегодня, 27 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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