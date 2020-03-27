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Espreso.tvСпортЗанимался футболом: Усик рассказал, для чего он создан

Занимался футболом: Усик рассказал, для чего он создан


фото: Getty Images
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик показал свою детскую фотографию и рассказал, что создан для бокса

Об этом боксер сообщил в Instagram.

"Когда я был молодым, то начинал заниматься футболом, а в 15 лет переключился на бокс. Это решение изменило все в моей жизни. Тогда я понял, что создан для этого. Я создан для бокса", - подписал фотографию боксер.

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За свою карьеру Александр Усик провел 17 боев, в 13 из которых победил нокаутом. 33-летний украинец никогда не проигрывал в ринге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Usyk Aleksandr (@usykaa)

  • Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.
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