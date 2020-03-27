Зачет для президента будет сдан тогда, когда он сохранит государство - Арсений Яценюк

27 марта, 2020, 22:21

"Для президента зачет сдан тогда, когда он смог защитить государство. Когда он не допустил падения страны в целом. Я хочу надеяться, что зачет для страны будет сдан, а это значит - и для него", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина 24" 27 марта

Отвечая на вопрос о годе президентства Владимира Зеленского, Арсений Яценюк подчеркнул: "Думаю, что можно будет оценить президента Владимира Зеленского по результатам того, как ему удастся преодолеть этот кризис, который есть. Для него это, я думаю, один из важнейших тестов его президентства. Это вообще один из ключевых вызовов не просто его президентства, а его жизни".

"Сейчас важно, чтобы он достойно встретил этот вызов, его команда его достойно встретила, дала достойный ответ. И в зависимости от того, как он прореагирует на ситуацию, как он выйдет из этой ситуации, тогда уже можно будет оценивать и сказать: да, зачет сдан или нет, зачет не сдан. Я хочу надеяться, что зачет для страны будет сдан, а это значит - и для него", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер НФ подчеркнул, что для президента зачет сдан тогда, "когда он смог защитить государство, когда он не допустил падение страны в целом". "У него, конечно, что будут проблемы объективно и с безработицей, и с курсом гривни, и с экономикой. Детали будут. Я сейчас не о деталях. Я сейчас о большой картине ответственности главы государства за судьбу Украины и украинцев. Украинское государство, которое стоит на ногах, украинское государство, которое сохранено, - значит, зачет сдан ".

"Мы обязаны все, как нация, выйти из этой ситуации. Сохранить страну, сохранить Украину и украинцев. Это миссия каждого", - сказал Арсений Яценюк.

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