Виннитчина: 16 случаев COVID-19, у 40% пациентов болезнь проходит без симптомов, - ОГА

27 марта, 2020, 18:51

По состоянию на 16:00 27 марта в Винницкой области подтверждены 16 случаев заболевания и 46 подозрений

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, передает Общественное.

Как отмечается, в 27 случаях, коронавирус не обнаружен, еще 2 анализа проверяются в лаборатории.

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В ОГА отметили, что подготовили больше 500 койко-мест для больных коронавирусом в учреждениях области.

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