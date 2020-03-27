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Espreso.tvОбществоВиннитчина: 16 случаев COVID-19, у 40% пациентов болезнь проходит без симптомов, - ОГА

Виннитчина: 16 случаев COVID-19, у 40% пациентов болезнь проходит без симптомов, - ОГА

По состоянию на 16:00 27 марта в Винницкой области подтверждены 16 случаев заболевания и 46 подозрений

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, передает Общественное.

Как отмечается, в 27 случаях, коронавирус не обнаружен, еще 2 анализа проверяются в лаборатории.

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В ОГА отметили, что подготовили больше 500 койко-мест для больных коронавирусом в учреждениях области.

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