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Espreso.tvОбществоВласть продолжают заниматься пиаром вместо реальной борьбы с пандемией, - нардеп Синютка

Власть продолжают заниматься пиаром вместо реальной борьбы с пандемией, - нардеп Синютка

Вскоре нас ждет тяжелая правда о большом масштабе заболеваний и смертей от коронавируса. А центральная и местная власть Львова продолжают заниматься пиаром вместо реальной борьбы с пандемией

Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV

"Это ложь и этот пиар, который раздается из стороны власти о том, что уже вот-вот появятся тесты на COVID-19 и построят защищенніе больницы, продолжается в течение нескольких месяцев. Если взять Львовскую область, то только треть врачей сегодня может рассчитывать на то, что власть обеспечила их соответствующими средствами защиты. А обещанное и принято парламентом две недели назад увеличение зарплаты для медработников, так и не реализовано ", - отметил Синютка.

Нардеп подчеркнул, что в этой сложной ситуации власти должны доносить до людей правдивую информацию, а также выполнять первоочередные меры, которые не дадут возможности распространиться коронавирусу.

"Мы должны понимать, что такой низкий уровень фактического заболевания, о котором сегодня отчитываются представители власти, он в первую очередь потому, что у нас сегодня государство не обеспечено соответствующим тестированием. Мы видим, что даже в украинском Крыму, который сегодня оккупирован агрессором, уже есть официальное сообщение, что более тысячи человек находятся в больницах с подозрением на легочные заболевания. Мы понимаем, что это связано с коронавируса ", - сказал Олег Синютка.

Также народный депутат сообщил, что "Европейская Солидарность" предлагает четкие шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы преодолеть и пандемии коронавируса, и преодолеть экономический кризис.

"Прежде всего мы предложили забрать средства из миллионных зарплат чиновников и перераспределить их в сторону возможностей скорейшей борьбы с коронавирусом", - сообщил Синютка.

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