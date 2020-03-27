В Запорожье УПЦ МП "выгоняла" коронавирус крестным ходом на вертолете с иконами

27 марта, 2020, 16:47

Украинская православная церковь Московского патриархата устроила в Запорожье "воздушный крестный ход" для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба церкви.

"Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука осуществляет воздушный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Самарской и частицей Креста Господня", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "061", священники решили облететь город с иконами, читая молитву против коронавируса. Митрополит Лука отметил, что священники решили не кропить святой водой город с вертолета.

Воздушный крестный ход совершили на вертолете "Мотор-Сич", пилот отметил, что в таком действе участвует впервые.