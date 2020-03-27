В Запорожье УПЦ МП "выгоняла" коронавирус крестным ходом на вертолете с иконами
27 марта, 2020, 16:47
Украинская православная церковь Московского патриархата устроила в Запорожье "воздушный крестный ход" для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба церкви.
"Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука осуществляет воздушный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Самарской и частицей Креста Господня", - говорится в сообщении.
Как сообщает местное издание "061", священники решили облететь город с иконами, читая молитву против коронавируса. Митрополит Лука отметил, что священники решили не кропить святой водой город с вертолета.
Воздушный крестный ход совершили на вертолете "Мотор-Сич", пилот отметил, что в таком действе участвует впервые.
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