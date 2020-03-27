В Израиле впервые закрыли въезд в один из городов из-за коронавируса
Об этом сообщает Yedioth News.
Сообщается, что оба въезда в город на шоссе 12 и 90 перекрыты полицейскими блок-постами. Въезд позволяют лишь местным жителям после проверки коронавирус. При этом все отели в городе закрыты, туристам въезд запрещен.
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По словам местных властей, такие меры приняты с целью не допустить носителей коронавируса в город, а также не нанести ущерб местным жителям и репутации города, как туристической столицы Израиля.
Накануне правительство Израиля приняло решение об усилении карантинных мероприятий сроком на неделю - до 1 апреля. В частности, жителям запрещено отходить от дома более чем на 100 метров, такси запрещено перевозить более одного пассажира, а также отменены все массовые собрания и спортивные занятия.
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