В Ивано-Франковске экспресс-тесты предварительно подтвердили коронавирус у 10 человек, - мэр
Об этом в своем видеообращении сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.
"Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на Covid-19, из них 6 - положительные... Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 - положительные и передаем их тоже в лабораторию для подтверждения", - отметил Марцинкив.
Он отметил, что пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.
Также сегодня тестировали на наличие коронавирусной инфекции часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.
"Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, поскольку здесь речь идет о жизни двух", - отметил мэр.
Ранее мэр Ивано-Франковска сообщил, что в местных больницах сегодня начинают экспресс-тестирование на Covid-19 больных пневмонией.
На Прикарпатье лабораторно подтверждены 24 случая на Covid-19, из них три - летальные.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-