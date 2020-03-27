В Ивано-Франковске экспресс-тесты предварительно подтвердили коронавирус у 10 человек, - мэр

27 марта, 2020, 18:20

В больницах Ивано-Франковска экспресс-тесты на Covid-19 показали положительный результат в 10 случаях, в отношении этих пациентов теперь ожидают лабораторные исследования

Об этом в своем видеообращении сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

"Есть информация из городской клинической больницы, где мы сделали 35 быстрых тестов на Covid-19, из них 6 - положительные... Также, в нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 - положительные и передаем их тоже в лабораторию для подтверждения", - отметил Марцинкив.

Он отметил, что пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

Также сегодня тестировали на наличие коронавирусной инфекции часть медицинских работников в больницах Ивано-Франковска. Ни один тест не был положительным.

"Впервые мы тестировали женщину в родильном центре Ивано-Франковска. Тест показал отрицательный результат. Обязательно позже будем делать повторное тестирование, поскольку здесь речь идет о жизни двух", - отметил мэр.

Ранее мэр Ивано-Франковска сообщил, что в местных больницах сегодня начинают экспресс-тестирование на Covid-19 больных пневмонией.

На Прикарпатье лабораторно подтверждены 24 случая на Covid-19, из них три - летальные.