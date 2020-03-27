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Espreso.tvОбществоВ Испании новый рекорд умерших от коронавируса в сутки

В Испании новый рекорд умерших от коронавируса в сутки


фото: reuters
За сутки от коронавируса в Испании умерли 769 человек

Об этом сообщает Independent .

Общее количество смертельных случаев в стране достигла 4858 человек.

По данным Министерства здравоохранения Испании за сутки коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, увеличив число зараженных в стране до 64 тыс. человек.

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В Мадриде, наиболее пострадавшем регионе страны, "Ледовый дворец" начали использовать в качестве морга. А на домашнем стадионе "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, разместили медицинские средства и препараты.

В четверг Испания продолжила карантин еще на две недели - до 11 апреля. Согласно существующим правилам, людям запрещается выходить из дома, за исключением покупки предметов первой необходимости и лекарств.

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Отметим, еще вчера в Испании заявили о первом за неделю снижение смертности от вируса. Похожая ситуация была в Италии - там тоже заявили об уменьшении числа жертв, после чего рост летальных случаев восстановилось.

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