В умершей в Сумской подтвердили COVID-19
Об этом мэр Конотопа Артем Семенихин написал в Facebook.
"По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на Коронавирус в трех ее близких родственников", - отметил Семенихин.
Позже в видео он сообщил, что новозаражени - сын, дочь и внук покойной.
Он отметил, что установлено контактное круг из 70 человек, что теперь под подозрением.
Также мэр Конотопа призвал власти помочь городу, ведь депутаты горсовета не собрались на заседание, чтобы усилить меры карантина в городе.
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