В Одессе горит жилой дом: пострадали несколько пожарных
27 марта, 2020, 08:51
В одесском микрорайоне "Вузовский" горит жилой дом
Об этом сообщает " Думская ".
"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневой здания по супермаркетом" Таврия В ". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.
Всех жителей дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.
На месте присутствуют работники городских служб, обеспечивающих людей горячими напитками и предоставили автобусы, где они могут отдохнуть и согреться.
Часть жителей провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных здесь же.
При тушении пострадали несколько пожарных. Они вдохновлялись дыма. Их двое, один в тяжелом состоянии в реанимации.
В 7:00 пожар был локализован на площади 400 кв.м. Сейчас продолжается ликвидация.
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