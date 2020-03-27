В Одессе горит жилой дом: пострадали несколько пожарных

27 марта, 2020, 08:51

В одесском микрорайоне "Вузовский" горит жилой дом

Об этом сообщает " Думская ".

"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневой здания по супермаркетом" Таврия В ". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.

Всех жителей дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.