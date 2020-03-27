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Espreso.tvОбществоВ Одессе горит жилой дом: пострадали несколько пожарных

В Одессе горит жилой дом: пострадали несколько пожарных


фото: Думская
В одесском микрорайоне "Вузовский" горит жилой дом

Об этом сообщает " Думская ".

"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневой здания по супермаркетом" Таврия В ". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.
 
Всех жителей дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.

На месте присутствуют работники городских служб, обеспечивающих людей горячими напитками и предоставили автобусы, где они могут отдохнуть и согреться.

Часть жителей провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных здесь же.

При тушении пострадали несколько пожарных. Они вдохновлялись дыма. Их двое, один в тяжелом состоянии в реанимации.

В 7:00 пожар был локализован на площади 400 кв.м. Сейчас продолжается ликвидация.
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