В Нью-Йорке впервые после теракта 11 сентября устанавливают мобильные морги

27 марта, 2020, 14:59

В Нью-Йорке на улицах начали устанавливать временные морги для хранения тел умерших на фоне резкого роста количества смертей в США от коронавируса

Такое наблюдается впервые после теракта 11 сентября 2001 года, сообщает телеканал CNN.

"Трейлеры-рефрижераторы, которые будут использовать как импровизированные морги, будут находиться около двух больниц с четверга, в то время как Нью-Йорк имеет дело с количеством смертей растущей в эпицентре пандемии коронавируса", - пишут в издании.

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Последний раз, когда власти Нью-Йорка принимали такие радикальные меры, было время после террористических атак 11 сентября 2001 года. Тогда офису городской судебной экспертизы было поручено выявить десятки тысяч остатков тел с 2753 человек, погибших в результате разрушения Всемирного торгового центра.

Как отмечает телеканал, подобные временные морги сигнализируют об историческом вызове из-за кризиса в области здравоохранения.

Фото - CNN

По словам спикера Офиса главного судмедэксперта Нью-Йорка Аи Уорти-Дэвис, рефрижераторы начнут использовать после превышения лимита вместимости моргов, расположенных в госпиталях.

В то же время сообщается, что их будут использовать не конкретно для умерших через коронавирус, а для того, чтобы разгрузить больничные морги, если они будут переполнены.

Один такой трейлер вместе с размещенными рядом специальными мобильными палатками вмещает от 3500 до 3600 тел. В запасе у Офиса главного судмедэксперта города находится 45 рефрижераторов.

Как отмечается, на данный момент в штате Нью-Йорк от вируса умерло 385 человек.

Всего, по данным Worldometer, в США зафиксировано более 85 000 больных коронавирусом и 1304 смерти.