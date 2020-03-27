В Нью-Йорке горела станция метро: есть жертвы
27 марта, 2020, 16:13
В результате пожара в метро американского города Нью-Йорк погиб 1 человек, еще 16 человек пострадали
Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на местную полицию.
"По меньшей мере один человек погиб и еще 16 человек пострадали в пятницу утром в результате пожара внутри станции метро на Манхэттене", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в 03:20 по местному времени.
В результате пожара на одной из станций метрополитена было остановлено движение поездов в центральной части города.
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