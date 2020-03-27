В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко

27 марта, 2020, 11:12

"Фонд Порошенко" передал реанимационное оборудование Монастыриской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области

Среди медицинского оборудования - монитор пациента, хирургический отсос, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы.

"Спасибо за такую помощь. Сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат, что дозировка введения медикаментов больным, как отсос, что также крайне необходим. Мы имели один инфузомат. Теперь имеем два. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок . все сертифицировано. Мы получили все документы. Отдельно благодарим Фонд Порошенко, Софии Федине и всем, кто присоединился ", - подчеркнул районный хирург Василий Ференц.

Председатель фракции "Европейская Солидарность" в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монатириський район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области. "Европейская Солидарность" как политическая сила осознает ответственность, которая сейчас легла на нашу власть в связи с пандемией. Мы Украинская оппозиция, которая понимает, что нельзя быть оппозицией к украинскому народу. Поэтому реализуем этот проект по всей Украине. В Тернопольской области мы это в делаем в наиболее кризисной районной больнице. Монастырисском районном центре, который нуждается в такой поддержке. Сейчас туда действительно боятся ехать, но мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастырского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим и коронавирус, и москалей ", - сказал он.

Председатель Тернопольской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", народный депутат восьмого созыва Тарас Юрик подчеркнул, что Фонд Порошенко начал этот проект, потому что в украинских больницах есть значительная потребность в закупке медицинского оборудования для подготовки к эпидемии. "Фактически каждая больница сейчас нуждается огромного количества оборудования, которое может спасти жизнь Украинской. Сегодня передаем реанимационное оборудование. Мы знаем, что сегодня найкризовиша ситуация в Монастыриске больницу. Там есть потребность в широком оборудовании и часть этого оборудования сегодня экстренно туда передаем, потому что понимаем остроту необходимости ", - отметил Юрик.

Комплекты реанимационное оборудование от Фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы. Средства Фонда восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, приобретенный аппарат ИВЛ для львовской больницы. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницькои детской больницы, поскольку покупка нового медицинского оборудования сейчас крайне затруднена из-за большого спроса в мире.

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