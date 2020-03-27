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Espreso.tvОбществоВ Британии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество людей

В Британии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество людей


фото: reuters
В Великобритании резко возросло количество умерших из-за коронавирус: с начала пандемии зарегистрировано почти 800 летальных случаев

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.

За последние сутки от коронавируса умер 181 пациент, что на 31% больше по сравнению с вчерашним днем. Днем ранее сообщили о 115 летальных случаях, впервые число смертей за день превысило отметку 100.

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Всего в Британии коронавирус обнаружили у 14 579 человек, что на 2 921 больше, чем вчера. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 759 человек.


Напомним, что коронавирус добрался до британского правительства - болезнь COVID-19 подтвердилась у премьер-министра Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Во всем мире зарегистрировано более 550 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 127 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 24 тыс. пациентов.

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