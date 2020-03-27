В Британии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество людей

27 марта, 2020, 17:48

В Великобритании резко возросло количество умерших из-за коронавирус: с начала пандемии зарегистрировано почти 800 летальных случаев

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании.

За последние сутки от коронавируса умер 181 пациент, что на 31% больше по сравнению с вчерашним днем. Днем ранее сообщили о 115 летальных случаях, впервые число смертей за день превысило отметку 100.

Читайте также: Принц Чарльз заразился коронавирусом

Всего в Британии коронавирус обнаружили у 14 579 человек, что на 2 921 больше, чем вчера. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 759 человек.

UPDATE on coronavirus ( # COVID19 ) testing in the UK:



As of 9am 27 March, a total of 113,777 have been tested:



99,198 negative.

14,579 positive.



As of 5pm on 26 March, of those hospitalised in the UK, 759 have sadly died. pic.twitter.com/MBuOB994N4 - Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 27, 2020



Напомним, что коронавирус добрался до британского правительства - болезнь COVID-19 подтвердилась у премьер-министра Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Во всем мире зарегистрировано более 550 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 127 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 24 тыс. пациентов.