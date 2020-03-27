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Espreso.tvОбществоУкраина выделяет 200 млн гривен для закупки средств индивидуальной защиты, - Ляшко

Украина выделяет 200 млн гривен для закупки средств индивидуальной защиты, - Ляшко


фото: kmu.gov.ua
Сейчас выделено около 200 млн гривен для закупки средств индивидуальной защиты и реактивов

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Еспресо.TV .

"Сейчас выделено около 200 млн гривен для закупки средств индивидуальной защиты, реактивов для лабораторий, средств индивидуальной защиты для работников внутренних дел, Национальной полиции, пограничников", - сказал он.

"Достаточно? - Достаточно в таких условиях быть не может, поскольку использования средств индивидуальной защиты будет постоянно расти, и у нас есть методика расчета потребности месячного запаса и трехмесячного запаса, и если у нас будет массовое поступление больных Коронавирусная болезнь, будет расширяться перечень учреждений здравоохранения, которые принимают больных коронавирусной болезни - нам нужно все время наращивать мощности и количества средств индивидуальной защиты. Для этого используются определенные меры, в частности был запрещен экспорт средств индивидуальной защиты для того, чтобы отечественные производители в первую очередь обеспечивали потребности учреждений здравоохранения, будут работать и принимать больных коронавирусной болезни ", - отметил Ляшко.

"Мы предварительную партию средств индивидуальной защиты, которую получили из Китая самолетом распределили между областями и в первую очередь просили руководителей структурных учреждений здравоохранения обеспечить бригады экстренной медицинской помощи", - резюмировал заместитель главы Минздрава.

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