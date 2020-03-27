Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы
Об этом сообщает Лига.нет.
Украина по итогам 2019 года поднялся на 13 позиций и заняла 134-е место из 180-ти в Индексе экономической свободы, составленном Heritage Foundation.
При этом Украина входит в категорию стран "В основном несвободных" и занимает последнее, сорок пятое место в европейском регионе. Ее общий балл (54,9) значительно ниже региональных и мировых средних, отмечают составители рейтинга.
Самые низкие баллы страна получила по показателям: свобода инвестиционной и финансовой деятельности (категория - открытые рынки), самые высокие - фискальное здоровье и налоговое бремя.
Среди факторов, которые тормозят повышение Украины в рейтинге, называют устаревший трудовой кодекс, чрезмерную бюрократи., препятствующую увеличению инвестиций, большое количество неработающих кредитов в банках и неразвитый рынок капитала.
Из положительных начинаний правительства упоминаются возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.
Напомним, по результатам 2018 года, Украина заняла 147 место из 180 стран и территорий в рейтинге экономических свобод, составленном американской Heritage Foundation
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