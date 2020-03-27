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Espreso.tvОбществоУкраина не рассматривает вариант дефолта, а рассчитывает на соглашение с МВФ, - Мендель

Украина не рассматривает вариант дефолта, а рассчитывает на соглашение с МВФ, - Мендель


фото: /ua.interfax.com.ua
Украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с Международным валютным фондом об увеличении потенциального финансирования помощи в борьбе с пандемией коронавируса

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина.

"Украина очень долго и трудно будет приходить через дефолт. Власть не станет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает вариант дефолта", - отметила Мендель.

Она добавила, что Украина рассчитывает на поддержку в связи с распространением коронавируса.

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса Covid-19", - сказала она.

Она подчеркнула, что Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами, и что на внеочередном заседании Рады они проголосуют необходимые законопроекты для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважные реформы в банковском и аграрном секторе, которые обеспечат финансовую поддержку МВФ.

 

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