27 марта, 2020, 15:15

Бывшегоглаву МИД Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме более чем 14 млн грн.

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В случае внесения залога на него будет возложено обязательство не отлучаться с места жительства, прибывать по требованию прокурора или следователя, сдать документы для выезда за границу.

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