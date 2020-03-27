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Espreso.tvОбществоУбийство экс-главы "Интера" Старицкого: экс-министра иностранных дел Кожару арестовали с залогом в 14,8 млн грн

Убийство экс-главы "Интера" Старицкого: экс-министра иностранных дел Кожару арестовали с залогом в 14,8 млн грн


фото: pravda.ua
Бывшегоглаву МИД Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме более чем 14 млн грн.

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В случае внесения залога на него будет возложено обязательство не отлучаться с места жительства, прибывать по требованию прокурора или следователя, сдать документы для выезда за границу.

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