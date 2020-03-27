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Espreso.tvСпортСтало известно, когда может начаться новый сезон чемпионата Испании

Стало известно, когда может начаться новый сезон чемпионата Испании


фото: Getty Images
Ла Лига и ассоциация футболистов Испании обсуждают возможность проведения нового сезона чемпионата Испании начиная с сентября этого года

Об этом сообщает Marca.

Одна из рассматриваемых идей заключается в том, чтобы возобновить нынешний сезон в мае, а следующий начать в сентябре. Это возможно только в том случае, если правительство Испании отменит чрезвычайное положение в стране.

Еще один возможный вариант состоит в том, чтобы в следующем сезоне отказаться от зимнего Рождественского перерыва и играть во время новогодних праздников по аналогии с английским Boxing Day.

 

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