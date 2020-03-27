Стало известно, когда может начаться новый сезон чемпионата Испании
27 марта, 2020, 15:52
Ла Лига и ассоциация футболистов Испании обсуждают возможность проведения нового сезона чемпионата Испании начиная с сентября этого года
Об этом сообщает Marca.
Одна из рассматриваемых идей заключается в том, чтобы возобновить нынешний сезон в мае, а следующий начать в сентябре. Это возможно только в том случае, если правительство Испании отменит чрезвычайное положение в стране.
Еще один возможный вариант состоит в том, чтобы в следующем сезоне отказаться от зимнего Рождественского перерыва и играть во время новогодних праздников по аналогии с английским Boxing Day.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-