Северная Македония официально вступила в НАТО
Об этом сообщается в официальном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, обнародованном на сайте Госдепа США.
"30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - говорится в сообщении.
В США отметили, что вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует об открытости Альянса для новых членов.
"Присоединение Северной Македонии также подтверждает другим сторонникам, что дверь в НАТО остается открытой для тех стран, которые желают и способны сделать реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя обязанности и преимущества членства", - говорится в заявлении.
- Напомним, в феврале вступление Северной Македонии в НАТО ратифицировал парламент страны
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