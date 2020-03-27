Северная Македония официально вступила в НАТО

27 марта, 2020, 20:02

В пятницу, 27 марта, США, как депозитарий, получили документ о присоединении Северной Македонии к НАТО, что является фактическим свидетельством вступления страны в Альянс

Об этом сообщается в официальном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, обнародованном на сайте Госдепа США.

"30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - говорится в сообщении.

В США отметили, что вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует об открытости Альянса для новых членов.

"Присоединение Северной Македонии также подтверждает другим сторонникам, что дверь в НАТО остается открытой для тех стран, которые желают и способны сделать реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя обязанности и преимущества членства", - говорится в заявлении.

Напомним, в феврале вступление Северной Македонии в НАТО ратифицировал парламент страны

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