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Espreso.tvОбществоСеверная Македония официально вступила в НАТО

Северная Македония официально вступила в НАТО

В пятницу, 27 марта, США, как депозитарий, получили документ о присоединении Северной Македонии к НАТО, что является фактическим свидетельством вступления страны в Альянс

Об этом сообщается в официальном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, обнародованном на сайте Госдепа США.

"30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - говорится в сообщении.

В США отметили, что вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует об открытости Альянса для новых членов.

"Присоединение Северной Македонии также подтверждает другим сторонникам, что дверь в НАТО остается открытой для тех стран, которые желают и способны сделать реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя обязанности и преимущества членства", - говорится в заявлении.

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