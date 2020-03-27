Россия в марте привезла на Донбасс 30 вагонов с боеприпасами, - Минобороны
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Михаил Шаравара.
"С начала марта с.г. на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты", - сказал Шаравара.
По данным Минобороны, в то же время под видом гуманитарной помощи российские так называемые волонтерские организации активизировали поставки подразделениям 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ материально-технические средства военного назначения, в том числе средств связи и комплектующие к ним, оптические прицелы для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.
- Напомним, 19 декабря на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Россия отправила "подарочный гумконвой" .
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