Работодатели "Бизнес100" призвали Зеленского не допустить дефолта

27 марта, 2020, 18:14

Представители украинского бизнеса обратились к президенту Владимиру Зеленскому, правительству и депутатам с требованием принять все необходимые меры для предотвращения более глубоких экономических потрясений

Об этом говорится в заявлении БИЗНЕС100.

В совместном заявлении представители бизнеса отмечают, что в СМИ появилась информация о том, что Зеленским рассматривается сценарий отказа от обслуживания Украиной своего внешнего долга и объявления дефолта.

"Мы предостерегаем вас от такого шага и настаиваем на том, что его последствия будут иметь необратимые катастрофические последствия для Украины, бизнеса и украинских граждан", - предупреждают в заявлении.

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В объединении "Бизнес100" отмечают, что по оценкам инвестиционных аналитиков в Украине сейчас нет экономических предпосылок для объявления дефолта. В Украине достаточно возможностей для обслуживания долговых обязательств.

Бизнесмены считают, что дефолт приведет к потере Украиной и украинскими компаниями кредитного рейтинга, оттоку из Украины более 4-5 млрд долл. США (2-2,5 млрд долл. США по ОВГЗ и 2-2.5 млрд долл. США нераспределенной прибыли), стремительной девальвации нацвалюты до 50-80 грн за доллар США и росту инфляции до 20-50%, а также - падению ВВП по итогам года более чем на 15-20%.

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"Мы призываем вас принять все необходимые меры для избежания дефолта, тем более, что для этого есть все возможности: высокие золотовалютные резервы, остатки на счетах казначейства, помощь международных партнеров, получение которой зависит от ваших действий", - добавили представители бизнеса.

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