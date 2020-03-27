"Каждый человек положил 4 тыс. грн, чтобы спасти ПриватБанк": Гончаренко назвал издевательством требования экс-владельцев финучреждения
Об этом нардеп сообщил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV.
"Украинская налогоплательщики вложили в ПриватБанк 155 млрд гривен. Если взять каждого из нашего населения, то это значит, что от младенца до 100-летней бабушки каждый человек, почти по 4 тыс. грн положил на то, чтобы спасти ПриватБанк в свое время", - сказал Гончаренко.
Нардеп назвал требования экс-владельцев финучреждения "полным издевательством" и заявил, что это они должны государству, а не наоборот.
"Когда сейчас бывшие владельцы ПриватБанка еще что-то хотят от государства - вернуть себе банк, компенсацию и т. д. - это полное издевательство. Потому что это они должны государству, всем гражданам Украины, спасшим этот банк, который они довели до такого состояния. Конечно, в таких условиях нам нужно поставить на этом крест и точку. То есть сказать: "Никакой репреватизации ПриватБанка". Надо выбивать из бывших владельцев банка, чтобы они возвращали деньги, а никак не наоборот", - отметил Гончаренко.
- Напомним, представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекта, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам, и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи.
- Кабинет министров зарегистрировал в парламенте обновленный законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности .
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