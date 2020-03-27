"Каждый человек положил 4 тыс. грн, чтобы спасти ПриватБанк": Гончаренко назвал издевательством требования экс-владельцев финучреждения

27 марта, 2020, 20:09

Народный депутат от партии "Европейское Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что украинские налогоплательщики свое время вложили 155 млрд грн, чтобы спасти ПриватБанк, поэтому требования экс-владельцев относительно возможного возвращения банка или выплаты им компенсаций неприемлемы

Об этом нардеп сообщил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV.

"Украинская налогоплательщики вложили в ПриватБанк 155 млрд гривен. Если взять каждого из нашего населения, то это значит, что от младенца до 100-летней бабушки каждый человек, почти по 4 тыс. грн положил на то, чтобы спасти ПриватБанк в свое время", - сказал Гончаренко.

Нардеп назвал требования экс-владельцев финучреждения "полным издевательством" и заявил, что это они должны государству, а не наоборот.

"Когда сейчас бывшие владельцы ПриватБанка еще что-то хотят от государства - вернуть себе банк, компенсацию и т. д. - это полное издевательство. Потому что это они должны государству, всем гражданам Украины, спасшим этот банк, который они довели до такого состояния. Конечно, в таких условиях нам нужно поставить на этом крест и точку. То есть сказать: "Никакой репреватизации ПриватБанка". Надо выбивать из бывших владельцев банка, чтобы они возвращали деньги, а никак не наоборот", - отметил Гончаренко.

Напомним, представители Международного валютного фонда утвердили окончательный вариант текста законопроекта, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам, и является обязательным требованием для получения Украиной финансовой помощи.

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте обновленный законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности .

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