"Господь должен оберегать Беларусь от коронавируса", - Лукашенко не станет отменять парад ко Дню Победы
Об этом сообщает БелТА, цитируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко.
По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.
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Наряду с этим президент коснулся темы поездки на парад, запланированный в Москве на Красной площади: туда он тоже намерен поехать.
"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом) будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия".
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По мнению Лукашенко, "Господь должен оберегать Беларусь от коронавируса", ведь страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне, которую в Беларуси почитают как Великую Отечественную войну.
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