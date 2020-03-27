"Челси" может приобрести звездного вратаря "Баварии" Нойера

27 марта, 2020, 12:47

Немецкий голкипер Мануэль Нойер может покинуть мюнхенскую "Баварию" и перейти в лондонский "Челси"

Об этом сообщает Bild .

34-летний Нойер и немецкий клуб не могут договориться об условиях нового контракта. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 и "Бавария" не хочет подписать с Мануельом Нойером долгосрочный контракт из-за больших финансовых затрат.

По информации источника, в услугах немецкого вратаря заинтересован лондонский "Челси". Англичане могут подписать чемпиона мира, если продадут испанца Кэпу Аррисабалагу.

В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 37 матчей, пропустил 38 голов и 15 поединков отстоял на ноль.