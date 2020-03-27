"Челси" может приобрести звездного вратаря "Баварии" Нойера
27 марта, 2020, 12:47
Немецкий голкипер Мануэль Нойер может покинуть мюнхенскую "Баварию" и перейти в лондонский "Челси"
Об этом сообщает Bild .
34-летний Нойер и немецкий клуб не могут договориться об условиях нового контракта. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 и "Бавария" не хочет подписать с Мануельом Нойером долгосрочный контракт из-за больших финансовых затрат.
По информации источника, в услугах немецкого вратаря заинтересован лондонский "Челси". Англичане могут подписать чемпиона мира, если продадут испанца Кэпу Аррисабалагу.
В текущем сезоне Мануэль Нойер провел 37 матчей, пропустил 38 голов и 15 поединков отстоял на ноль.
- 24 марта стало известно, что "Бавария" хочет приобрести вратаря "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегена.
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