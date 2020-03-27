"Часть депутатов живет в государстве под названием "Приват": нардеп-"слуга" дал прогноз по "антиколомойскому" законопроекту

27 марта, 2020, 16:24

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook.

"Последние дни я постоянно общаюсь с коллегами по парламенту. Есть вероятность, что для принятия закона о невозвращении банков, который является одним из условий для получения спасительного кредита от МВФ, может не хватить голосов", - отметил депутат.

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"Причина проста: часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно, когда их хозяину вернут банк, выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех. Плохо будет тем, кто не имеет "гражданства" страны "Приват". А это - подавляющее большинство украинцев", - добавил Чернев.

По информации депутата, голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: Голос, Доверие, ЕС и часть фракции "Слуга народа".

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