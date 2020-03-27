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Espreso.tvСпорт"Барселона" потеряет 140 млн евро из-за пандемии коронавируса

"Барселона" потеряет 140 млн евро из-за пандемии коронавируса


фото: Reuters
Руководство "Барселоны" считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, принесет убытки в размере 140 млн евро

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на El Pais.

По оценкам боссов испанского клуба, экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, может привести к тому, что "сине-гранатовые" потеряют более 140 млн евро.

Потенциальные проблемы "Барселоны" обусловлены организационно-правовой формой клуба. "Барса", в отличие от английских или итальянских клубов, является некоммерческой организацией.

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