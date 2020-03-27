"Барселона" потеряет 140 млн евро из-за пандемии коронавируса
27 марта, 2020, 17:13
Руководство "Барселоны" считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, принесет убытки в размере 140 млн евро
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на El Pais.
По оценкам боссов испанского клуба, экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, может привести к тому, что "сине-гранатовые" потеряют более 140 млн евро.
Потенциальные проблемы "Барселоны" обусловлены организационно-правовой формой клуба. "Барса", в отличие от английских или итальянских клубов, является некоммерческой организацией.
- 26 марта часть футболистов "Барселоны" выступила против сокращения зарплаты на 70% из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
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